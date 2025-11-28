На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дмитриев прокомментировал увольнение Ермака

Roman Naumov/Global Look Press

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал в своем Telegram-канале увольнение главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака.

«Али-Баба ушел в отставку. Осталось только 40 разбойников», — написал он.

17 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Ермак фигурирует на пленках бизнесмена Тимура Миндича, изъятых Национальным антикоррупционным бюро Украины, как «Али-Баба».

Утром 28 ноября НАБУ приступило к обыскам в квартире Андрея Ермака. По сообщениям СМИ, сейчас бюро готовится предъявить ему обвинения. Что может грозить одному из ближайших соратников Зеленского и самому украинскому лидеру — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России отреагировали на отставку Ермака.

