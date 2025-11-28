Лавров заявил, что Россия уважает позицию Венгрии

Лавров: Россия уважает позицию Венгрии по Украине, как и любой другой страны

Российская Федерация, в отличие от Европейского союза, уважает позицию Венгрии по Украине, как и любого другого государства. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Никаких запретов, в отличие от европейских стран, которые то и дело выступают с претензиями и заявляют, что (премьер-министр Венгрии Виктор. — «Газета.Ru») Орбан свои действия не согласовывает с Брюсселем», — сказал он.

Дипломат отметил, что российская сторона так себя никогда не ведет.

«Мы уважаем позицию Венгрии, как и любой другой страны», — подчеркнул он.

28 ноября Орбан прибыл в Москву для встречи с президентом России. Основными темами переговоров должны были стать поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. Орбан заявил, что цель его визита — обеспечить энергоснабжение своей страны на зиму и следующий год. Это уже четвертая встреча лидеров двух государств с 2022 года.

Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Венгрии отправился в Москву без европейского мандата на переговоры и без одобрения со стороны лидеров Евросоюза.

Ранее Орбан заявил, что у Украины «нет шансов» победить Россию.