Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Украины «нет шансов» победить в конфликте с Россией, поэтому продолжающаяся поддержка Киева со стороны Евросоюза является «безумием». Его слова приводит Politico.

«Мы уже сожгли 185 миллиардов евро, и… мы намерены сжечь еще больше. Таким образом, мы финансируем страну, у которой нет шансов выиграть войну», — сказал Орбан.

Как подчеркнул Орбан, поддержка Украины уничтожает Евросоюз экономически и финансово, а также является «просто безумием».

До этого Орбан назвал «смехотворными» заявления о том, что Россия может напасть на Евросоюз, поскольку, по его мнению, она недостаточно сильна. Он указал, что военные мощности 27 стран Евросоюза намного превосходят российские. Орбан также заявил, что «русские больше трех лет» не могут завершить СВО. В связи с этим он задался вопросом, как Европа может утверждать, что она слабее России.

Ранее Орбан нашел способ завершить конфликт на Украине.