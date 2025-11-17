На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орбан заявил, что у Украины «нет шансов» победить Россию

Премьер Венгрии Орбан: у Украины нет шансов победить Россию
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Украины «нет шансов» победить в конфликте с Россией, поэтому продолжающаяся поддержка Киева со стороны Евросоюза является «безумием». Его слова приводит Politico.

«Мы уже сожгли 185 миллиардов евро, и… мы намерены сжечь еще больше. Таким образом, мы финансируем страну, у которой нет шансов выиграть войну», — сказал Орбан.

Как подчеркнул Орбан, поддержка Украины уничтожает Евросоюз экономически и финансово, а также является «просто безумием».

До этого Орбан назвал «смехотворными» заявления о том, что Россия может напасть на Евросоюз, поскольку, по его мнению, она недостаточно сильна. Он указал, что военные мощности 27 стран Евросоюза намного превосходят российские. Орбан также заявил, что «русские больше трех лет» не могут завершить СВО. В связи с этим он задался вопросом, как Европа может утверждать, что она слабее России.

Ранее Орбан нашел способ завершить конфликт на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами