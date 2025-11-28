Зеленский поручил провести проверки правоохранительных органов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины (СБУ) провести проверку деятельности правоохранительных органах в регионах. Об этом он заявил в видеообращении к согражданам, опубликованном в своем Telegram-канале.

«Слишком много негатива из регионов. Будут выводы и мои решения», — сказал Зеленский.

В этом же обращении он сообщил, что глава Офиса президента Андрей Ермак написал заявление об отставке и о том, что ожидается «перезагрузка» всего офиса. Завтра ожидаются переговоры с кандидатами на замену Ермаку.

До этого в доме Ермака провели обыски. НАБУ готовится предъявить ему обвинение.

Обыски у Ермака прошли на фоне масштабной спецоперации Национального антикоррупционного бюро Украины по делу о коррупции в сфере энергетики.

До этого также сообщалось об обысках у министра юстиции и экс-министра энергетики Германа Галущенко и в госкорпорации «Энергоатом».

По информации депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Галущенко и руководство «Энергоатома» являются приближенными к соратнику Зеленского — Тимуру Миндичу, у которого тоже проводились обыски.

Ранее Ермак заявлял, что Зеленский доверяет ему, несмотря на разгоревшийся в стране скандал.