НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится предъявить обвинение главе офиса украинского лидера Андрею Ермаку, у которого утром 28 ноября начались обыски дома. Об этом в своем Telegram-канале заявил нардеп Алексей Гончаренко.

«НАБУ готовит подозрение Ермаку», — подчеркнул он.

Утром 28 ноября антикоррупционные органы Украины – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) – начали обыски у главы офиса украинского лидера Андрея Ермака.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее Ермак заявил, что Зеленский доверяет ему, несмотря на скандал.