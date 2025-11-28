Зеленский назвал состав украинской делегации на переговорах с США

Зеленский: Умеров и Гнатов войдут в состав делегации Украины на встрече с США

Украинскую делегацию на переговорах с Соединенными Штатами возглавят начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов и секретарь СНБО Рустем Умеров. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

В состав делегации также войдут представители министерства иностранных дел и разведывательных служб Украины.

«Скоро будут важные переговоры, там будут наши представители, это начальник генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка», — сообщил Зеленский.

В своем обращении украинский президент также заявил об отставке главы офиса президента Андрея Ермака.

В четверг Зеленский в своем традиционном вечернем обращении к гражданам заявил, что на следующей неделе проведет «важные переговоры».

Украинский лидер не уточнил, о каких переговорах идет речь. Однако днем ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что визит Зеленского в США может состояться только после достижения соглашения по урегулированию на Украине. Глава Белого дома подтвердил, что украинский лидер выражал желание посетить Вашингтон, однако Трамп считает приоритетным сначала заключить мирную сделку.

