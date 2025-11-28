На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский назвал состав украинской делегации на переговорах с США

Зеленский: Умеров и Гнатов войдут в состав делегации Украины на встрече с США
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинскую делегацию на переговорах с Соединенными Штатами возглавят начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов и секретарь СНБО Рустем Умеров. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

В состав делегации также войдут представители министерства иностранных дел и разведывательных служб Украины.

«Скоро будут важные переговоры, там будут наши представители, это начальник генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка», — сообщил Зеленский.

В своем обращении украинский президент также заявил об отставке главы офиса президента Андрея Ермака.

В четверг Зеленский в своем традиционном вечернем обращении к гражданам заявил, что на следующей неделе проведет «важные переговоры».

Украинский лидер не уточнил, о каких переговорах идет речь. Однако днем ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что визит Зеленского в США может состояться только после достижения соглашения по урегулированию на Украине. Глава Белого дома подтвердил, что украинский лидер выражал желание посетить Вашингтон, однако Трамп считает приоритетным сначала заключить мирную сделку.

Ранее в Кремле оценили влияние коррупционного скандала на переговоры Киева с Вашингтоном.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами