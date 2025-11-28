В Кремле оценили влияние коррупционного скандала на переговоры Киева с Вашингтоном

Песков: коррупционный скандал может осложнить диалог между Киевом и Вашингтоном

Коррупционный скандал на Украине может создать дополнительные сложности при переговорах Украины и Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Сейчас трудно что-то спрогнозировать, но, действительно, этот скандал может осложнить этот процесс», — сказал Песков.

Утром 28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приступило к обыскам в квартире главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрея Ермака. По сообщениям СМИ, сейчас НАБУ готовится предъявить Андрею Ермаку обвинения. Что может грозить одному из ближайших соратников Зеленского и самому украинскому лидеру — в материале «Газеты.Ru».

Как пишет издание The Telegraph, правительству Украины грозит свержение из-за разворачивающегося в стране коррупционного скандала.

Ранее сообщалось, что обыски у Ермака начались с фразы «Сезам, откройся!».