На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили влияние коррупционного скандала на переговоры Киева с Вашингтоном

Песков: коррупционный скандал может осложнить диалог между Киевом и Вашингтоном
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Коррупционный скандал на Украине может создать дополнительные сложности при переговорах Украины и Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Сейчас трудно что-то спрогнозировать, но, действительно, этот скандал может осложнить этот процесс», — сказал Песков.

Утром 28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приступило к обыскам в квартире главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрея Ермака. По сообщениям СМИ, сейчас НАБУ готовится предъявить Андрею Ермаку обвинения. Что может грозить одному из ближайших соратников Зеленского и самому украинскому лидеру — в материале «Газеты.Ru».

Как пишет издание The Telegraph, правительству Украины грозит свержение из-за разворачивающегося в стране коррупционного скандала.

Ранее сообщалось, что обыски у Ермака начались с фразы «Сезам, откройся!».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами