Зеленский анонсировал «важные переговоры» на следующей неделе

Зеленский заявил, что проведет важные переговоры, но не сказал с кем

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении к гражданам в Telegram-канале заявил, что на следующей неделе проведет «важные переговоры». Однако с кем именно, он уточнять не стал.

«На следующей неделе будут важные переговоры не только у нашей делегации, но и у меня», — сказал он.

25 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Axios сообщил о возможной встрече Зеленского и Трампа уже на этой неделе. По его словам, лидеры двух государств должны были встретиться в День благодарения 27 ноября.

Однако в этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла слова Ермака, заявив, что встреча президентов США и Украины в настоящее время не планируется.

Чуть позже Трамп заявил, что визит Зеленского в США может состояться только после достижения соглашения по урегулированию на Украине. Глава Белого дома подтвердил, что украинский лидер выражал желание посетить Вашингтон, однако Трамп считает приоритетным сначала заключить мирную сделку.

Ранее Ермак рассказал, когда продолжатся переговоры Украины и США по мирному плану.