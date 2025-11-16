«Смехотворно». Орбан заявил, что у России не хватит сил напасть на Евросоюз

Орбан считает, что у Россия не хватит сил напасть на ЕС

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан счел «смехотворными» заявления о возможном нападении России на Евросоюз. Он подчеркнул, что военные мощности всех европейских стран намного превосходят российские. В то же время он призвал Брюссель наращивать собственную мощь, что укрепит позиции на переговорах с Москвой, и «иметь силу, чтобы они признали нас». Украинский конфликт может завершиться уже в скором времени, хотя европейские чиновники «не хотели бы мира прямо сейчас», уверен политик.

У России не хватит сил, чтобы напасть на Евросоюз, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Любые заявления о возможной атаке он назвал «смехотворными».

«При всем уважении, я считаю смехотворным говорить, что Россия нападет на ЕС или НАТО», — сказал Орбан в подкасте гендиректора медиагруппы Axel Springer Матиаса Депфнера, опубликованном на YouTube-канале.

Политик выразил уверенность, что Россия «недостаточно сильна», и сослался на низкую численность населения по сравнению с населением всех европейских стран в сумме.

«Мы намного сильнее их. Европейский союз — это более 400 миллионов человек. В России проживает 140 или что-то в этом роде. Наш ВВП стремительно растет. Российский – падает», – сказал он.

При этом Орбан призвал ЕС сформировать новую систему безопасности совместно с Россией. Такой документ стал бы важным условием для завершения боевых действий на Украине, уверен политик.

Орбан также подчеркнул, что страны ЕС должны наращивать собственную мощь, что укрепит их позиции на переговорах с Москвой.

«Руководствуясь мнением, что русские являются прирожденными воинами, мы должны иметь силу, чтобы они признали нас. Но важно не то, что мы должны быть сильными для ведения войны, а умение находить баланс и заключать соглашения с Россией. Это философия, которой я придерживаюсь», — сказал премьер.

Украинский конфликт

Политик также отметил, что расширение НАТО в восточном направлении было воспринято Москвой как прямая угроза национальной безопасности, что в конечном итоге привело к текущему кризису. Ни одна из сторон украинского конфликта в настоящее время не проявляет реальной заинтересованности в урегулировании ситуации, однако Киев «будет легче склонить к переговорам», добавил он.

В то же время Орбан полагает, что конфликт на Украине может завершиться в скором будущем.

«Думаю, что мы очень близки к достижению мира», — ответил он на вопрос о конкретных сроках урегулирования, при этом условием для наступления мира является «единая позиция Запада».

Политик добавил, что европейские чиновники не хотели бы мира прямо сейчас и надеются, что ВСУ смогут укрепить свои позиции и продвинуться по линии фронта.

Президент России Владимир Путин в свою очередь надеется на скорое завершение конфликта, потому что «война дорого стоит, стоит большого числа человеческих жизней».

Кроме того, «Россия достигнет своих целей, и после этого нет причин продолжать войну».

Орбан также напомнил, что окончания боевых действий добивается и президент США Дональд Трамп.

«Трамп считает, что бизнес полезен для людей. Война вредит бизнесу, поэтому ее необходимо прекратить как можно скорее. И это не его эго», — сказал венгерский премьер.

«И у него есть шанс стать инструментом восстановления мира между Россией и Украиной, если такой вообще существует, а больше шансов нет ни у кого», – добавил он.

«Результатом войны должен стать более безопасный мир, более безопасная, чем была Европа», – отметил Орбан.

Украина без суверенитета

«Украина существует, потому что Запад хочет, чтобы она существовала. Они дают деньги, они дают оружие. Если Запад не будет давать, настанет конец. Украина не может сама обеспечить себя. Сегодня на Украине пенсии, зарплаты, социальная помощь, соцобеспечение детей выплачиваются деньгами Запада», – пояснил он.

Кроме того, на этой неделе Орбан призвал Евросоюз прекратить финансировать Украину из-за коррупционного скандала в стране.

В Брюсселе должны «наконец понять, куда тратятся их деньги», подчеркнул премьер.

«Что не стреляют на передовой, то ворует военная мафия. Это безумие», – сказал он.