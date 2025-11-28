На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Издание DOXA признали иноагентом

Минюст признал иноагентом издание DOXA
Bulkin Sergey/Global Look Press

Издание DOXA (признана в РФ нежелательной организацией) было внесли в реестр иноагентов. Об этом сообщается на сайте Минюста.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иноагентов включены А.А. Гимранова-Лион, А.О. Масхадов, В.А. Орлова, Е.В. Савостьянов, а также новостной портал «DOXA»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все указанные журналисты занимались распространением недостоверной информации, в том числе о действиях российской армии в зоне СВО.

Недавно Минюст включил в реестр иноагентов антидискриминационный центр «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Утверждается, что центр «принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».

Недавно Государственная дума приняла законопроект, который ужесточает налогообложение для лиц, признанных иностранными агентами, включая введение единой ставки НДФЛ в размере 30%.

Ранее московский суд оштрафовал двух иноагентов на 110 тыс. рублей.

