Московский суд оштрафовал двух иноагентов на 110 тыс. рублей

Савеловский суд в Москве приговорил журналистку Жанну Агалакову и эколога Евгения Симонова (оба признаны в РФ иностранными агентами) к уплате штрафов на общую сумму 110 тыс. рублей за нарушение законодательства об иноагентах. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем Telegram-канале.

По данным суда, Агалакова была приговорена к уплате штрафа в размере 30 тыс. рублей, а Симонов — к уплате двух штрафов в размере 40 тыс. каждый за два случая нарушений.

Бывшая телеведущая Первого канала Агалакова находится в браке с гражданином Италии и проживает за рубежом. В марте 2022 года Агалакова перестала работать на российском телевидении, а в сентябре 2022 года направила президенту России Владимиру Путину открытое письмо, в котором отказалась от полученных государственных наград. С 2005 года она проживает во Франции, в 2022 году она переехала туда на постоянное проживание. В список иноагентов Агалакова попала в феврале 2025 года.

Эколог и координатор международной коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов был внесен в реестр иноагентов в 2021 году. Активист активно привлекает внимание общественности к состоянию озера Байкал.

Ранее Агалакова пожаловалась на отсутствие стабильного заработка.