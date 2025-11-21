Минюст включил в реестр иноагентов антидискриминационный центр «Мемориал»

Министерство юстиции России расширило перечень иностранных агентов. В список попал в том числе антидискриминационный центр «Мемориал», следует из данных на официальном сайте ведомства.

«Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — говорится в сообщении.

Также в обновленный список вошло интернет-издание «Аспекты Башкортостана». Оно, по данным Минюста РФ, распространяло недостоверные данные о решениях и политике властей страны, а также выступало против проведения спецоперации, отметили в ведомстве.

Кроме того, иностранными агентами признали священника Павла Заякина, художника Антона Литвина и журналистку Елену Налимову. Также из реестра в связи с ликвидацией исключили общество с ограниченной ответственностью «Главный редактор 2021».

Ранее квартиру признанной иноагентом экс-солистки Мариинского театра Максаковой выставили на продажу.