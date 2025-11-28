Песков прокомментировал коррупционный скандал на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала назвал коррупционный скандал на Украине грандиозным.

«Там происходит коррупционный скандал, причем грандиозный», — подчеркнул представитель Кремля.

Утром 28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приступило к обыскам в квартире главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрея Ермака. По сообщениям СМИ, сейчас НАБУ готовится предъявить ему обвинения. Что может грозить одному из ближайших соратников Зеленского и самому украинскому лидеру — в материале «Газеты.Ru».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента и его «кошельком».

