В Кремле заявили о последствиях обысков у Ермака

Песков: обыски у Ермака означают разрастание коррупционного скандала на Украине
STR/NurPhoto/Reuters

Обыски у главы офиса украинского президента Андрея Ермака означают разрастание коррупционного скандала на Украине. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это значит, что на Украине разрастается политический скандал, коррупционный скандал, который сейчас шатает во все стороны политическую систему этой страны», — сказал он.

По словам представителя Кремля, последствия обысков будут иметь крайне негативные последствия.

Утром 28 ноября антикоррупционные органы Украины – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) – начали обыски у Ермака.

Как заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, НАБУ готовится предъявить обвинение руководителю офиса украинского лидера.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

Ранее Ермак заявил, что Зеленский доверяет ему, несмотря на скандал.

