Ермак заявил, что Зеленский доверяет ему, несмотря на скандал

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в интервью изданию Atlantic, что по-прежнему пользуется доверием президента Украины, несмотря на резонансный коррупционный скандал.

«Народ Украины видит, что я был рядом с президентом все эти годы во все самые трудные, трагические и опасные моменты. Он доверил мне эти переговоры, которые решат судьбу нашей страны», — сказал Ермак.

По его словам, Зеленский сейчас испытывает «колоссальное давление» в связи с коррупционным скандалом.

26 ноября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит обвинения в коррупции Ермаку и секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову. По информации журналистов, НАБУ уведомило об этом Зеленского, после чего он принял решение о назначении Умерова и Ермака руководителями украинской переговорной делегации.

22 ноября колумнистка нидерландской газеты NRC Симоне Пик выразила уверенность, что отказ Зеленского отправить в отставку Ермака «может стать началом конца» для Украины.

Ранее в Раде потребовали исключить Ермака и Умерова из переговорной группы по Украине.