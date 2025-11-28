На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ермак заявил, что Зеленский доверяет ему, несмотря на скандал

Ермак заявил, что пользуется доверием Зеленского на фоне коррупционного скандала
true
true
true
close
Global Look Press

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в интервью изданию Atlantic, что по-прежнему пользуется доверием президента Украины, несмотря на резонансный коррупционный скандал.

«Народ Украины видит, что я был рядом с президентом все эти годы во все самые трудные, трагические и опасные моменты. Он доверил мне эти переговоры, которые решат судьбу нашей страны», — сказал Ермак.

По его словам, Зеленский сейчас испытывает «колоссальное давление» в связи с коррупционным скандалом.

26 ноября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит обвинения в коррупции Ермаку и секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову. По информации журналистов, НАБУ уведомило об этом Зеленского, после чего он принял решение о назначении Умерова и Ермака руководителями украинской переговорной делегации.

22 ноября колумнистка нидерландской газеты NRC Симоне Пик выразила уверенность, что отказ Зеленского отправить в отставку Ермака «может стать началом конца» для Украины.

Ранее в Раде потребовали исключить Ермака и Умерова из переговорной группы по Украине.

Новости Украины
