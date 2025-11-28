Орбан приехал в Кремль

Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Виктор Орбан в Кремле. Совсем скоро начнутся российско-венгерские переговоры», — говорится в публикации.

Незадолго до этого сообщалось, что в переговорах российского лидера и главы венгерского правительства примут участие помощник президента Юрий Ушаков, а также вице-премьер Александр Новак и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ожидается, что основными темами переговоров станут поставки российских энергоносителей в Венгрию, а также обсуждение конфликта на Украине. Сам Орбан заявил, что цель его визита — обеспечить энергоснабжение страны предстоящей зимой.

Это уже четвертая встреча Путина и Орбана с 2022 года. Что о ней известно — в материале «Газеты.Ru».

Орбан поддерживает регулярные контакты с Путиным, несмотря на позицию Евросоюза. Венгерский премьер три раза встречался с российским лидером с 2022 года, последний раз Орбан посещал Москву летом 2024 года.

Премьер-министр Венгрии неоднократно заявлял, что он выступает за немедленное прекращение огня и мирные переговоры. 22 ноября Орбан призвал Евросоюз поддержать мирные усилия Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и вступить в прямые переговоры с Москвой.

Ранее в Кремле подтвердили встречу Путина и Орбана в Москве.