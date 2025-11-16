Глава МАГАТЭ хочет работать над урегулированием на Украине, если станет генсеком ООН

Гросси: я буду работать над урегулированием на Украине, если стану генсеком ООН

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси готов активно сотрудничать с Москвой и Киевом для продвижения мирного урегулирования на Украине в случае своего избрания генеральным секретарем ООН. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«В таком случае, разумеется, я делал бы это в тесном диалоге с Россией, Украиной и всеми, кто заинтересован в мире», — подчеркнул глава МАГАТЭ.

По мнению Гросси, ответственность генерального секретаря ООН включает решение всех вопросов, связанных с поддержанием глобального мира и безопасности. Он отметил, что украинское урегулирование стало бы одним из приоритетов его работы на этом посту.

В сентябре Гросси, посещавший Россию с рабочим визитом, подтвердил намерение баллотироваться на пост генсека ООН в 2026 году, когда истекает срок полномочий Антониу Гутерреша.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что российский лидер Владимир Путин не против назначения Гросси генсеком ООН, если тот захочет.

Ранее Гросси раскрыл роль сверхдержав в нераспространении ядерного оружия.