Запад, не имея возможности изменить ситуацию на поле боя, избегает переговоров с Россией, что свидетельствует о его дипломатической некомплектности. Такое мнение высказал британский коммодор в отставке Стивен Джерми в интервью профессору Гленну Дисену на его YouTube-канале.

По словам Джерми, даже при максимальной поддержке США и ЕС Украина не сможет победить. Он выразил недоумение по поводу того, что Запад не продолжает диалог с Россией, несмотря на сложившиеся обстоятельства.

«И это признак, своего рода, культового мышления на Западе, фиксирующего, что переговоры с Россией — это плохо... Это выдающийся пример политической и дипломатической некомпетентности», — сказал эксперт.

Военный отметил, что нынешние угрозы для безопасности Европы стали следствием многолетнего продвижения инфраструктуры НАТО к российским границам. В этой связи единственным разумным шагом остается возвращение к диалогу с Россией, считает Джерми.

Он добавил, что западным странам необходимо отказаться от стратегии давления на Москву и перейти к поиску дипломатического урегулирования, поскольку дальнейшая конфронтация не отвечает интересам европейской безопасности.

27 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжать боевые действия «до последнего украинца» призывают те на Западе, кто хочет вместе с Киевом продолжать воровать деньги.

