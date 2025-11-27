На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал, кто призывает продолжать боевые действия «до последнего украинца»

Путин: воевать «до последнего украинца» призывают те, кто хочет воровать
Михаил Метцель/РИА Новости

Продолжать боевые действия «до последнего украинца» призывают те на Западе, кто хочет вместе с Киевом продолжать воровать деньги. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, трансляция велась в Telegram-канале Кремля.

«И кто там нападает на господина Уиткоффа — это вот представители другой точки зрения, которые хотят вместе с украинским истеблишментом воровать деньги и продолжать воевать до последнего украинца», — подчеркнул глава государства.

15 октября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Запад должен сохранить активную поддержку Украины, поскольку в Киеве намереваются воевать еще три года. Он призвал страны НАТО поставлять ВСУ больше боеприпасов и средств ПВО, а Европу в целом — готовиться к тому, что Россия нанесет по ней удар.

В Москве в ответ заявили, что «Украина себе не хозяйка», и предположили, что еще за три года боевых действий от страны ничего не останется.

Ранее политолог раскрыл, кто может стоять за «сливом» переговоров Уиткоффа и Ушакова.

