Афганистан предложил России привлекать трудовых мигрантов

Кабул обсуждает с Москвой привлечение мигрантов в сельское хозяйство
Pvince73/Shutterstock/FOTODOM

Кабул обсуждает с российскими властями возможность привлечения трудовых мигрантов из Афганистана к работам в сфере сельского хозяйства. Об этом РИА Новости рассказал посол Афганистана в РФ Хассан Гулл Хассан.

Он отметил, что недавно данный вопрос афганская сторона обсуждала с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Хассан добавил, что Кабул предложил рабочих в сфере сельского хозяйства, но надеется, что получится договориться и в других областях.

По словам посла, в данный момент нет конкретных договоренностей, диалог по трудовым мигрантам продолжается.

В октябре Хассан рассказал, что Афганистан ведет переговоры с Россией о внедрении платежной системы «Мир» для преодоления международной изоляции и развития двустороннего сотрудничества. По словам дипломата, стороны активно работают над упрощением финансовых операций между странами.

Россия стала первой страной, официально признавшей Исламский Эмират Афганистан в июле 2025 года. Стороны развивают сотрудничество в энергетической сфере — компания «Интеко групп» заключила контракт на добычу нефти, обсуждается строительство малых ГЭС. Несмотря на рекомендации МИД РФ воздерживаться от поездок, афганские власти отмечают растущий интерес российских туристов и работают над открытием культурного центра в России.

Ранее в России раскрыли план создания новой платежной системы.

