Афганистан и Россия обсуждают внедрение карт «Мир» для развития сотрудничества

Афганистан ведет переговоры с Россией о внедрении платежной системы «Мир» для преодоления международной изоляции и развития двустороннего сотрудничества. Об этом «Известиям» заявил посол Исламского Эмирата в Москве Гуль Хассан Хассан.

По словам дипломата, стороны активно работают над упрощением финансовых операций между странами.

«Работа в этой сфере есть, переговоры идут. Мы нуждаемся в том, чтобы денежные трансакции при покупках осуществлялись без каких-либо ограничений и проблем», — отметил посол.

Эксперты указывают на технические сложности внедрения системы, включая недостаток банковской инфраструктуры в Афганистане и международные санкции, введенные после прихода «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций) к власти в 2021 году.

Россия стала первой страной, официально признавшей Исламский Эмират Афганистан в июле 2025 года. Стороны развивают сотрудничество в энергетической сфере — компания «Интеко групп» заключила контракт на добычу нефти, обсуждается строительство малых ГЭС. Несмотря на рекомендации МИД РФ воздерживаться от поездок, афганские власти отмечают растущий интерес российских туристов и работают над открытием культурного центра в России.

В августе сообщалось, что платежная система «Мир» будет доступна для расчетов на всей территории Ирана до конца 2025 года.

Ранее банки раскрыли план создания новой платежной системы.