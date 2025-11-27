На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белом доме назвали журналистку отвратительным упырем

В Белом доме назвали журналистку упырем за критику ввода Нацгвардии в столицу
Julia Demaree Nikhinson/AP

В Белом доме назвали журналистку Джен Майер «больным, отвратительным упырем» за критику ввода национальной гвардии в Вашингтон после инцидента со стрельбой. Об этом пишет РИА Новости.

Кто именно из администрации президента США Дональда Трампа выступил с таким заявлением, не уточняется.

В своей публикации в социальной сети X Майер назвала решение американских властей разместить силы национальной гвардии в Вашингтоне «политическим шоу» и заявила, что данное решение никогда не должно было быть принято.

После инцидента со стрельбой поблизости Белого дома президент США Дональд Трамп попросил направить еще 500 служащих Нацгвардии в Вашингтон.

25 ноября Трамп назвал губернатора Иллинойса Прецкера «толстым бездельником» из-за того, что тот отказывается обратиться к федеральным властям с просьбой ввести в штат войска национальной гвардии для борьбы с преступностью. В октябре 2025 года апелляционный суд США запретил Трампу развертывать войска в Иллинойсе.

Силы Нацгвардии США и других ведомств уже вводились в Лос-Анджелес, Вашингтон, Чикаго, Мемфис и Портленд. При этом окружные суды признавали решения Трампа о вводе силовиков незаконными.

Ранее в Белом доме рассказали, почему Трамп обозвал журналистку свинкой.

