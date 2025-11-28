На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не хочет показываться»: Трамп прокомментировал отказ Байдена играть с ним в гольф

Трамп рассказал об отказе Байдена от его приглашения сыграть в гольф
true
true
true
close
Phil Noble/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что приглашал своего предшественника на посту главы государства Джо Байдена сыграть в гольф, но получил отказ. Об этом он сообщил в ходе прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения, передает ТАСС.

«Я бы хотел. Я приглашал его (Байдена. — прим. ред.), но он не хочет показываться», — подчеркнул Трамп.

В то же время американский лидер уточнил, что считает себя хорошим игроком в гольф.

В сентябре стало известно, что Трамп провел 30% времени на посту президента за игрой в гольф. Из 225 дней своего президентства он провел на полях для гольфа 66 дней, привел данные пул журналистов Белого дома.

15 сентября глава Белого дома отказался от посещения панихиды по своему соратнику Кирку ради гольфа. При этом через несколько недель Трамп отправился играть в гольф за $3,4 млн. Как выяснилось впоследствии, общая сумма, потраченная налогоплательщиками США на гольф своего президента после его переизбрания, составила $60,7 млн.

Ранее Трамп вспомнил про Путина и Зеленского во время игры в гольф.

