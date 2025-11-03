Трамп заявил, что Иран не располагает ядерным потенциалом

Трамп: у Ирана нет возможностей в ядерной сфере

Иран сейчас не обладает ядерным потенциалом. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS.

По словам главы Белого дома, у Исламской республики нет возможностей в ядерной сфере.

3 ноября сообщалось, что иранские власти не знают, сколько обогащенного до 60% урана уцелело после ударов США и Израиля по ядерным объектам страны.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по ядерным объектам, военным базам и центрам разработки оружия. Израиль объяснил операцию необходимостью предотвратить создание Тегераном ядерного оружия.

А в ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между странами. Они нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп в обращении к нации назвал целью удара уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и предотвращение ядерной угрозы.

Ранее сообщалось об активной работе Ирана на секретном подземном объекте.