В Иране назвали условие для переговоров с США

ТАСС: Иран будет готов к переговорам с США, если они изменят свой подход

Иран будет готов к проведению переговоров с США, если Вашингтон изменит свой подход. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в иранском МИД.

По его словам, Иран заинтересован в компромиссном решении, которое подойдет всем сторонам. В частности, власти республики готовы сделать свою ядерную программу максимально прозрачной в обмен на снятие санкций.

3 ноября верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что республика рассмотрит запросы США о сотрудничестве только при условии прекращения поддержки Израиля и изменении политики Вашингтона на Ближнем Востоке. Он добавил, что не рассчитывает на это в обозримом будущем.

15 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Иран настроен на договоренности с Соединенными Штатами Америки по ядерной программе. По его словам, власти республики «хотят заключить сделку».

Ранее Трамп назвал «произведением искусства» бомбардировщики, наносившие удары по Ирану.