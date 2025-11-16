На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Иране назвали условие для переговоров с США

ТАСС: Иран будет готов к переговорам с США, если они изменят свой подход
true
true
true
close
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Иран будет готов к проведению переговоров с США, если Вашингтон изменит свой подход. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в иранском МИД.

По его словам, Иран заинтересован в компромиссном решении, которое подойдет всем сторонам. В частности, власти республики готовы сделать свою ядерную программу максимально прозрачной в обмен на снятие санкций.

3 ноября верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что республика рассмотрит запросы США о сотрудничестве только при условии прекращения поддержки Израиля и изменении политики Вашингтона на Ближнем Востоке. Он добавил, что не рассчитывает на это в обозримом будущем.

15 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Иран настроен на договоренности с Соединенными Штатами Америки по ядерной программе. По его словам, власти республики «хотят заключить сделку».

Ранее Трамп назвал «произведением искусства» бомбардировщики, наносившие удары по Ирану.

