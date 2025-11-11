На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп назвал «произведением искусства» бомбардировщики, наносившие удары по Ирану

Трамп: США заказали множество обновленных версий бомбардировщиков B2
true
true
true
close
mark reinstein/Shutterstock/FOTODOM

США заказали множество обновленных версий бомбардировщиков B2. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

По его словам, эти самолеты проделали большую работу, «в одно мгновение полностью уничтожив ядерный потенциал Ирана». После этого уважение к ним выросло, отметил Трамп.

«Разве они (бомбардировщики B2 — прим. ред.) не прекрасны?.. Мы только что заказали еще множество обновленных версий этого невероятного произведения искусства», — сказал глава Белого дома во время выступления на Арлингтонском кладбище по случаю Дня ветеранов.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Позже Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее самолет Трампа пролетел низко над стадионом во время матча.

