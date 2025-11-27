В Европарламенте приняли резолюцию никогда не признавать новые регионы России

Европарламент (ЕП) принял резолюцию по урегулированию конфликта на Украине, в которую включили обещание «никогда не признавать новые регионы России». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

«[Европарламент] напоминает о своей позиции, согласно которой временно оккупированная украинская территория не будет юридически признана ЕС <...> как российская», — говорится в документе.

Также, согласно заявлению евродепутатов, любой мирный договор по Украине должен предусматривать вывод российских войск из Крыма и Донбасса. ЕП считает, что в рамках любого соглашения по урегулированию конфликта Россия должна отказаться от Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, РФ должна будет возместить Украине ущерб как материальный, так и нематериальный.

27 ноября президент России Владимир Путин заявил, что РФ с правовой точки зрения важно получить международное признание новых территорий.

Путин считает, что юридическое признание новых регионов России, в том числе Крыма и Донбасса, должно стать одним из ключевых моментов переговоров России и Соединенных Штатов по урегулированию на Украине.

Крым вошел в состав России в результате референдума, проведенного среди жителей полуострова в 2014 году. Согласно его результатам, за присоединение к РФ проголосовали 96,77% избирателей. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России в результате референдумов, проведенных в 2022 году.

Ранее стало известно, что США предлагают РФ взять в аренду Донбасс в рамках мирного плана.