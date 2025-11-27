Путин назвал один из ключевых моментов в переговорах с США

Юридическое признание Крыма и Донбасса территорией России должно стать предметом переговоров Москвы и Вашингтона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, комментируя положение о лишь фактическом признании за Россией этих территорий в мирном плане США.

«Это и должно быть предметом переговоров с американской стороной. Это один из ключевых моментов, да», — отметил глава государства.

26 ноября CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана президента США Дональда Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в мирный план по Украине предложили включить компенсацию за блокаду Крыма.