Путин заявил о важности получить международное признание новых территорий

Путин: России нужно признание новых территорий, но не от Украины

России важно получить международное признание новых территорий, но не от Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, трансляция которой велась в Telegram-канале Кремля.

«Нам, конечно, нужно признание, но не от Украины», — сказал глава государства.

По его словам, международное признание новых регионов РФ, в том числе Крыма, важно с правовой точки зрения. Путин подчеркнул, что в этих переговорах могут участвовать любые страны, которые готовы и способны это делать. Однако ключевым моментом для России останется международная легитимность итоговых решений.

Путин отметил, что одно дело, когда международное сообщество будет понимать, что определенные территории находятся под контролем РФ и нападение на них будет расцениваться как нарушение суверенитета России со всеми «вытекающими ответными мерами». Другое дело, по словам российского лидера, если эти действия будут восприниматься как попытка вернуть территорию Украине.

«Это разные вещи», — подытожил президент.

На этой же пресс-конференции Путин заявил, что юридическое признание Крыма и Донбасса территорией России должно стать одним из ключевых моментов переговоров Москвы и Вашингтона.

Ранее стало известно, что США предлагают РФ взять в аренду Донбасс в рамках мирного плана.