США предложили России схему «деньги за землю» в мирном плане по Украине

The Telegraph: США предлагают РФ взять в аренду Донбасс в рамках мирного плана
Алексей Даничев/РИА Новости

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине подразумевает передачу Донбасса в аренду России. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Соглашение предусматривает уступку Украиной контроля над Донбассом, при этом юридически она сохранит право собственности за собой. Тем временем предполагается, что Россия будет платить арендную плату, однако ее размер источники издания раскрывать не стали.

Среди других условий урегулирования конфликта, которые предлагает Трамп, газета называет сокращение численности Вооруженных сил Украины вдвое и запрет Киеву иметь ракеты большой дальности. Кроме того, мирный план подразумевает запрет на размещение иностранных войск на территории Украины и остановку военной помощи Киеву от США.

Как утверждают источники, один из пунктов плана Трампа также касается русского языка — он предлагает сделать его государственным на Украине.

До этого Axios и Financial Times сообщали, что новый план США по урегулированию конфликта на Украине включает 28 пунктов и содержит положения, которые западные СМИ называют «огромными уступками России». Как отмечают источники FT, документ был передан украинской стороне спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым.

В Анкаре президент Украины Владимир Зеленский должен был встретиться с Уиткоффом, чтобы обсудить положения этого соглашения. Однако, по данным Axios, украинский лидер отказался обсуждать новый мирный план США и вместо этого привез в Турцию альтернативный документ, подготовленный совместно с европейскими партнерами. После чего, как пишет Axios, встреча Зеленского и Уиткоффа была отменена. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мирный план Трампа назвали «кошмаром» для Европы и Украины.

Переговоры о мире на Украине
