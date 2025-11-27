Посольство России в Гвинее-Бисау заявило о работе в штатном режиме

В посольстве России в Гвинее-Бисау заявили, что угрозы его работе в стране нет

Работа российского посольства в Гвинее-Бисау продолжается в штатном режиме, угроз для его деятельности нет. Об этом сообщается ТАСС со ссылкой на диппредставительство России в стране.

«Угрозы функционированию посольства, жизни его сотрудников и российских граждан не отфискированы», — сказано в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что продолжают поддерживать с соотечественниками и представителями российских коммерческих компаний постоянный контакт и отслеживать ситуацию.

До этого в посольстве заявили, что в настоящее время столица Гвинеи-Бисау город Бисау находится полностью во власти военных.

Накануне в Гвинее-Бисау военные объявили о свержении президента Умаро Сиссоку Эмбало, закрыли границы и ввели комендантский час. Переворот произошел на фоне президентских выборов, где о победе заявили сразу два кандидата. Мятежники утверждают, что действовали после раскрытия «плана дестабилизации» с участием «политиков, наркобарона и иностранцев». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

