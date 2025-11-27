Захарова прокомментировала ситуацию в Гвинее-Бисау

Москва обеспокоена ситуацией в Гвинее-Бисау. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Мы продолжаем внимательно отслеживать развитие ситуации и призываем политические силы республики Гвинея-Бисау проявлять сдержанность, прилагать все необходимые усилия для стабилизации положения в этой стране посредством диалога в рамках законности и порядка», — сказала она в ходе брифинга.

До этого агентство «Интерфакс» писало, что президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, местонахождение которого вызывало вопросы у прессы, лично заявил о своем аресте и о том, что стал жертвой попытки государственного переворота.

Тем временем, после того как военные объявили о захвате власти в стране и приостановке избирательного процесса, гражданские активисты и оппозиционные партии выступили с осуждением произошедшего. Они расценивают эти действия как уловку действующего главы государства, направленную на срыв подсчета голосов на прошедших 23 ноября президентских выборах. По мнению европейских СМИ, результаты голосования, вероятно, будут для Эмбало неудовлетворительными.

Ранее президент Гвинеи-Бисау подтвердил, что «был свергнут».