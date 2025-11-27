В посольстве России рассказали о ситуации в столице Гвинеи-Бисау после переворота

В настоящее время столица Гвинеи-Бисау город Бисау находится полностью во власти военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в стране.

«В данный момент столица полностью во власти военных. Отдельные магистрали в центре города перекрыты на всем своем протяжении, в том числе подразделениями полиции быстрого реагирования», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве добавили, что сейчас на выездах из столицы и по дороге в аэропорт установили блокпосты. Кроме того, на перекрестках организовали военные патрули, а сами улицы обезлюдели. Работа банков, рынков и магазинов была приостановлена, отметили в дипмиссии.

Накануне в Гвинее-Бисау военные объявили о свержении президента Умаро Сиссоку Эмбало, закрыли границы и ввели комендантский час. Переворот произошел на фоне президентских выборов, где о победе заявили сразу два кандидата. Мятежники утверждают, что действовали после раскрытия «плана дестабилизации» с участием «политиков, наркобарона и иностранцев». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее оппозиция в Гвинее-Бисау обвинила президента в инсценировке военного путча.