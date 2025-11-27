На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фицо не сомневается в том, что Крым и Донбасс будут в составе России

Фицо: никто не сомневается в том, что Крым и Донбасс будут под контролем России
true
true
true
close
Darko Vojinovic/AP

Никто не сомневается в том, что Донбасс и Крым будут в составе России в качестве итога переговоров по Украине. Об этом, передает РИА Новости, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

«Сегодня кто-то сомневается в том, что Крым навсегда останется под российским контролем? Никто. Сегодня кто-то сомневается в том, что Луганск будет под контролем России? Никто», — подчеркнул он.

По мнению Фицо, часть территории, которая сегодня находится под контролем Киева, также перейдет под юрисдикцию РФ.

Кроме того, по словам премьера Словакии, Украина не будет членом Североатлантического альянса.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, комментируя положение о лишь фактическом признании за Россией этих территорий в мирном плане США, заявил, что юридическое признание Крыма и Донбасса территорией России должно стать предметом переговоров Москвы и Вашингтона.

Ранее в мирный план по Украине предложили включить компенсацию за блокаду Крыма.

