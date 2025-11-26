В мирный план по Украине захотели включить компенсацию за блокаду Крыма

Требование о компенсации ущерба от блокады Крыма необходимо включить в мирный план по урегулированию на Украине в качестве отдельного пункта. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

По словам политика, вопрос о возмещении ущерба, нанесенного Крыму до начала специальной военной операции, мог бы стать 29-м пунктом обсуждаемого мирного плана. Константинов отметил, что эта тема в настоящее время не обсуждается на переговорах, хотя сложилось «окно возможностей» для ее поднятия.

«Никто не обсуждает, как вернуть Крыму нанесенный ущерб до СВО — вот эта тема вполне могла бы быть 29-м пунктом мирного плана, и это было бы очень справедливо», — сказал Константинов.

Глава крымского парламента подчеркнул, что данный вопрос не связан с текущими переговорами и имеет самостоятельное значение. Он охарактеризовал блокаду Крыма как «попытку геноцида и уничтожения целого региона».

Арбитражный суд Крыма 24 ноября удовлетворил 12 исков от местных юридических лиц и постановил взыскать с Украины более 5,3 млрд рублей ущерба, связанного с водной и энергетической блокадами полуострова.

Ранее Дональд Трамп заявил о нескольких оставшихся спорных пунктах в плане США по украинскому конфликту.