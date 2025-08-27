В Дании узнали о попытке США посеять раздор между Гренландией и Копенгагеном

МИД Дании вызвал дипломата США после данных о «кампании влияния» в Гренландии

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал временного поверенного в делах США на фоне появившейся информации о том, что Вашингтон якобы проводит «кампанию влияния» в Гренландии. Об этом сообщает датская телерадиокомпания DR.

Ранее телерадиокомпания сообщила, что близкие к президенту США Дональду Трампу американцы якобы проводят секретную работу внутри общества Гренландии с целью посеять раздор между островом и Данией, собирая сведения о дружественно и негативно настроенных к Соединенным Штатам гренландцах, чтобы создать возможность присоединить остров к американскому государству.

Расмуссен подчеркнул, что любая попытка вмешательства во внутренние дела Дании будет неприемлемой. Он добавил, что в связи с этим обратился в МИД с просьбой вызвать временного поверенного в делах США для беседы.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

