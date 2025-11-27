Путин выразил надежду на скорое окончание СВО

Путин заявил, что надеется на окончание СВО, но при условии достижения целей РФ

Президент РФ Владимир Путин в интервью главному редактору телеканала «Номад ТВ» Наталье Кролевич заявил, что надеется на скорое завершение украинского конфликта.

«Тоже надеюсь, что конфликт на Украине закончится — вы сказали рано или поздно — чем раньше, тем лучше», — сказал российский лидер.

При этом Путин добавил, что это произойдет при условии достижения Россией целей специальной военной операции.

До этого Владимир Путин заявил, что одной из основных целей СВО является обеспечение интересов людей, считающих Россию родиной. Президент отметил, что в ходе СВО должны быть устранены причины начавшегося кризиса.

Также Путин уточнял, что специальная военная операция, которую Россия начала в 2022 году, является попыткой прекратить войну, начатую Украиной в 2014 году.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что целями СВО является устранение любых угроз безопасности России, исходящих с территории Украины, а также защита прав этнических русских и русскоязычных, ощущающих свою принадлежность к русской культуре и истории. Глава МИД РФ выражал уверенность, что все цели спецоперации будут достигнуты.

Ранее Путин заявил о важности получить международное признание новых территорий.