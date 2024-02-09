Путин назвал цель СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия преследует цель прекратить войну, начатую Украиной в 2014 году. Соответствующее заявление он сделал в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте американского журналиста.

«Все дошло до этой ситуации, когда на Украине объявили: нет, мы не будем ничего [исполнять] (в Минских соглашениях. — «Газета.Ru»). Начали еще подготовку к военным действиям. Войну начали они в 2014 году. Наша цель — прекратить эту войну», — сказал российский лидер.

По его словам, специальная военная операция (СВО), которую Российская Федерация начала в 2022 году, является попыткой ее прекратить.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции.

Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.