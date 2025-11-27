На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что Вашингтон предложил Москве обсудить ядерные испытания

Путин: США хотят обсудить с Россией ядерные испытания
Гавриил Григоров/РИА Новости

Вашингтон предложил Москве обсудить вопросы, связанные с ядерными испытаниями. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства уточнил, что поручил собрать дополнительную информацию о действиях американской стороны, проанализировать ее и представить предложения о том, что должна РФ делать в ситуации с возможным проведением США ядерных испытаний.

«Но одно из предложений, которое к нам поступило, это как раз поработать совместно на эту тему. Так нам кажется из-за того, что мы видим», — сказал российский лидер.

15 ноября президент США Дональд Трамп подтвердил намерение возобновить ядерные испытания — они пройдут «совсем скоро». При этом, по данным CNN, американское министерство энергетики пытается отговорить Белый дом от этого шага. Трамп объясняет свое решение действиями других стран: по его словам, ядерное оружие якобы тестируют Россия и Китай, а сам американский лидер призывает к трехсторонней встрече для сокращения такого вооружения. Однако в РФ обвинения в ядерных испытаниях отвергают.

Ранее в США заявили о начале новой гонки вооружений.

Все новости на тему:
Отношения России и США
