«Совсем скоро»: Трамп анонсировал ядерные испытания

Президент США Дональд Трамп анонсировал скорое возобновление ядерных испытаний. Об этом он сообщил во время общения с прессой на борту президентского самолета на пути в штат Флорида.
«Мы будем проводить ядерные испытания, потому что другие страны тоже их проводят. У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны, и мы должны его испытывать», — заявил американский лидер журналистам.
В ответ на вопрос о потенциальных сроках испытаний Трамп отметил, что они произойдут «совсем скоро».
При этом президент США добавил, что считает денуклеаризацию «лучшим решением в области контроля над вооружениями», и что для этого должна пройти встреча с участием США, России и Китая.
«Я бы хотел денуклеаризации, иными словами — провести встречу трех основных [ядерных держав] на тему сокращения ядерного оружия <...> Мы — это номер один, Россия — номер два, Китай — номер три <...> Думаю, лучшим [вариантом] будет денуклеаризация», — сказал он.
«Не будет никаких испытаний»
Трамп еще в октябре распорядился возобновить испытания ядерного оружия, это решение он объяснил «действиями других стран». Глава государства отметил, что дал соответствующее указание Пентагону, при том что в США контроль за ядерным вооружением и его испытаниями осуществляет министерство энергетики.
14 ноября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что глава Минэнерго Крис Райт, глава Национальной администрации по ядерной безопасности Брэндон М. Уильямс, а также представители Национальных лабораторий США планируют провести совещание с представителями Белого дома, чтобы отговорить администрацию Трампа от возобновления взрывных ядерных испытаний.
По данным источников канала, они «будут готовы заявить администрации, что «не будет никаких испытаний», связанных со взрывами ядерных материалов», и попытаются подтолкнуть Белый дом к разработке плана, который не предполагает подобных взрывов.
При этом официальный представитель Минэнерго Бен Дитрих опроверг сообщение о том, что его ведомство выступает против испытаний.
«Администрация Трампа продолжает изучать все варианты, поскольку она намерена расширить ядерные испытания на равных условиях с другими странами», — сказал Дитдерих в своем заявлении.
Что об этом думают в России
Американский лидер объяснял, что не хочет, чтобы США были «единственной страной, которая не проводит испытания». По его словам, их якобы проводят Россия и Китай. При этом в Москве эти обвинения отвергли.
«Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия. И тогда у нас встает вопрос: означает ли это решение президента США [о возобновлении собственных ядерных испытаний], что Соединенные Штаты выйдут из своих обязательств по всеобъемлющему запрету ядерных испытаний, и действительно ли они намерены произвести эти ядерные испытания», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что РФ предпримет меры, если США или другие участники Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) пойдут на проведение таких испытаний. Он поручил МИДу, Минобороны и спецслужбам представить предложения о возможном начале подготовки к возобновлению ядерных тестов.
Глава Минобороны Андрей Белоусов предложил приступить к подготовке полномасштабных испытаний. Он считает, что действия Вашингтона ясно указывают на наращивание США стратегических наступательных вооружений. По его словам, инфраструктура Центрального полигона на Новой Земле позволяет организовать необходимые работы в короткие сроки.
Что США испытывают сейчас
Как отмечает CNN, в настоящее время Соединенные Штаты испытывают все компоненты своих ядерных систем, кроме взрывчатого ядерного материала в боеголовках.
Так, накануне лаборатория Sandia при Минэнерго США сообщила, что в августе на полигоне Тонопа в Неваде были проведены безвзрывные испытания ядерной бомбы B61-12. В ходе учений бомба без заряда была сброшена истребителем F-35. Испытания проводились совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности — в 2024 году оно продлило срок пребывания этих бомб на вооружении на 20 лет.
А 5 ноября в Калифорнии прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minutеman III. В Пентагоне сообщили, что ракета без ядерной боеголовки была запущена с авиабазы Ванденберг в Калифорнии по цели на Маршалловых Островах в Тихом Океане.
Последнее полномасштабное же испытание ядерного оружия было проведено в США в 1992 году.