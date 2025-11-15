«Совсем скоро»: Трамп анонсировал ядерные испытания

Дональд Трамп подтвердил намерение возобновить ядерные испытания — они пройдут «совсем скоро». При этом, по данным CNN, министерство энергетики США пытается отговорить Белый дом от этого шага. Трамп объясняет свое решение действиями других стран: по его словам, ядерное оружие якобы тестируют Россия и Китай, а сам американский лидер призывает к трехсторонней встрече для сокращения такого вооружения. Однако в РФ обвинения в ядерных испытаниях отвергают.

Президент США Дональд Трамп анонсировал скорое возобновление ядерных испытаний. Об этом он сообщил во время общения с прессой на борту президентского самолета на пути в штат Флорида.

«Мы будем проводить ядерные испытания, потому что другие страны тоже их проводят. У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны, и мы должны его испытывать», — заявил американский лидер журналистам.

В ответ на вопрос о потенциальных сроках испытаний Трамп отметил, что они произойдут «совсем скоро» .

При этом президент США добавил, что считает денуклеаризацию «лучшим решением в области контроля над вооружениями», и что для этого должна пройти встреча с участием США, России и Китая.

«Я бы хотел денуклеаризации, иными словами — провести встречу трех основных [ядерных держав] на тему сокращения ядерного оружия <...> Мы — это номер один, Россия — номер два, Китай — номер три <...> Думаю, лучшим [вариантом] будет денуклеаризация», — сказал он.

«Не будет никаких испытаний»

Трамп еще в октябре распорядился возобновить испытания ядерного оружия, это решение он объяснил «действиями других стран». Глава государства отметил, что дал соответствующее указание Пентагону, при том что в США контроль за ядерным вооружением и его испытаниями осуществляет министерство энергетики.

14 ноября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что глава Минэнерго Крис Райт, глава Национальной администрации по ядерной безопасности Брэндон М. Уильямс, а также представители Национальных лабораторий США планируют провести совещание с представителями Белого дома, чтобы отговорить администрацию Трампа от возобновления взрывных ядерных испытаний .

По данным источников канала, они «будут готовы заявить администрации, что «не будет никаких испытаний», связанных со взрывами ядерных материалов», и попытаются подтолкнуть Белый дом к разработке плана, который не предполагает подобных взрывов.

При этом официальный представитель Минэнерго Бен Дитрих опроверг сообщение о том, что его ведомство выступает против испытаний.

«Администрация Трампа продолжает изучать все варианты, поскольку она намерена расширить ядерные испытания на равных условиях с другими странами», — сказал Дитдерих в своем заявлении.

Что об этом думают в России

Американский лидер объяснял, что не хочет, чтобы США были «единственной страной, которая не проводит испытания». По его словам, их якобы проводят Россия и Китай. При этом в Москве эти обвинения отвергли.

«Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия. И тогда у нас встает вопрос: означает ли это решение президента США [о возобновлении собственных ядерных испытаний], что Соединенные Штаты выйдут из своих обязательств по всеобъемлющему запрету ядерных испытаний, и действительно ли они намерены произвести эти ядерные испытания», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что РФ предпримет меры, если США или другие участники Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) пойдут на проведение таких испытаний. Он поручил МИДу, Минобороны и спецслужбам представить предложения о возможном начале подготовки к возобновлению ядерных тестов .

Глава Минобороны Андрей Белоусов предложил приступить к подготовке полномасштабных испытаний. Он считает, что действия Вашингтона ясно указывают на наращивание США стратегических наступательных вооружений. По его словам, инфраструктура Центрального полигона на Новой Земле позволяет организовать необходимые работы в короткие сроки.

Что США испытывают сейчас

Как отмечает CNN, в настоящее время Соединенные Штаты испытывают все компоненты своих ядерных систем, кроме взрывчатого ядерного материала в боеголовках.

Так, накануне лаборатория Sandia при Минэнерго США сообщила, что в августе на полигоне Тонопа в Неваде были проведены безвзрывные испытания ядерной бомбы B61-12. В ходе учений бомба без заряда была сброшена истребителем F-35. Испытания проводились совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности — в 2024 году оно продлило срок пребывания этих бомб на вооружении на 20 лет.

А 5 ноября в Калифорнии прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minutеman III. В Пентагоне сообщили, что ракета без ядерной боеголовки была запущена с авиабазы Ванденберг в Калифорнии по цели на Маршалловых Островах в Тихом Океане.

Последнее полномасштабное же испытание ядерного оружия было проведено в США в 1992 году.