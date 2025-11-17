«Мы вступаем в третью ядерную эпоху»: в США заявили о начале новой гонки вооружений

Американская газета The Wall Street Journal заявила о начале новой гонки вооружений между США, Россией и Китаем. РФ и КНР уже создали беспрецедентный уровень стратегической неопределенности как для Америки, так и для ее союзников. Президент США Дональд Трамп отмечал, что хочет обсудить с Москвой и Пекином денуклеаризацию, но в то же время объявил, что Штаты скоро возобновят ядерные испытания, которые не проводили с 1992 года.

Новая гонка вооружений уже началась. Однако в отличие от холодной войны США нужно готовиться к противостоянию с двумя соперниками — Россией и Китаем. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отметило, что в том время, как Москва и Вашингтон соблюдают некоторые ограничения по контролю над вооружениями, такие как Договор СНВ-III (его действие заканчивается в феврале), Пекин, не связанный никакими ограничениями, тихо, но стремительно вырывается вперед. Так, по оценкам американских экспертов, уже к 2030 году Китай достигнет примерного паритета с США по количеству развернутых ядерных боезарядов.

При этом крепнущие отношения между КНР и Россией уже создали беспрецедентный уровень стратегической неопределенности как для Америки, так и для ее европейских и азиатских союзников. Кроме этого, ситуация усугубляется и тем, что партнеры Вашингтона сомневаются в приверженности президента США Дональда Трампа обязательствам по взаимной обороне.

«Сейчас мы движемся к наращиванию ядерных арсеналов, а не к их сокращению. Мы вступаем в третью ядерную эпоху, которая будет больше похожа на холодную войну, чем на 1990-е и 2000-е годы»,

— заявил директор Центра Скоукрофта и бывший сотрудник Пентагона Мэтью Крениг.

Остальные эксперты, опрошенные WSJ, отметили, что Вашингтон медленно реагировал на новые угрозы, а вся американская программа ядерной модернизации строилась на убеждении, что страна продолжит сокращать вооружения с Россией и что Китай и Северная Корея не будут представлять угрозы для позиции США. Однако эта позиция оказалась ошибочной.

Политолог Малек Дудаков в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что, несмотря на то, что «сейчас конкуренция идет на троих», во многих аспектах Штаты оказываются на третьем месте .

«Отстают они не только от России, но уже и от Китая, потому что и у России, и у Китая есть возможности по созданию новых ядерных боеголовок и боезарядов. У американцев эти технологии давным давно утеряны. Россия и Китай активно развивают новые виды носителей ядерного оружия. У США с этим большие проблемы, поэтому им приходится тестировать очень старые ракеты. <...> Это, конечно, их нервирует», — уточнил эксперт.

США проведут ядерные испытания

В конце октября глава Белого дома рассказал о том, что поручил министерству обороны начать проведение испытаний ядерного оружия, так как другие государства уже проводят подобные программы. Это произошло на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».

«Россия вторая, а Китай, существенно отставая, занимает третье место, но сравняется в течение пяти лет. В связи с проводимыми другими странами программами испытаний я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнется немедленно», — подчеркнул Трамп.

При этом 15 ноября американский президент заявил, что хотел бы провести встречу с участием трех главных стран, имея в виду США, Россию и Китай, чтобы обсудить денуклеаризацию.

«Что я хотел бы сделать, так это пойти на денуклеаризацию, другими словами, провести встречу, в первую очередь, с участием трех главных [стран], чтобы сократить ядерное оружие», — отметил лидер США.

Однако в то же время Трамп подтвердил, что Вашингтон «очень скоро» проведет ядерные испытания. Он добавил, что у США «больше ядерного оружия, чем у любой другой страны», отметив, что не хотел проводить реновацию в этой отрасли, но у него «не было выбора» из-за других стран.

Ядерное оружие Китая

Китай официально не раскрывает информацию о своих арсеналах, однако в то же время называет себя наиболее транспарентным государством в этом плане. Транспарентность в понимании Пекина — это ясность его намерений и прозрачность самой доктрины. В ней говорится, что КНР не будет применять ядерное оружие против стран, у которых такого оружия нет, и что страна в целом «выступает за полное запрещение и уничтожение ядерного оружия».

Однако в последнее время Китай активно занимается наращиванием своего арсенала. Впервые об этих шагах стало известно в 2021 году. Тогда специалисты Федерации американских ученых обнаружили на спутниковых снимках, как Пекин расширяет районы пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет и строит новые.

По данным «Бюллетеня ученых-атомщиков», к марту 2023 года Китай располагал 410 ядерными боеголовками — это примерно на 60 больше, чем в начале 2022-го. В 2025 же году, как выяснили аналитики Стокгольмского международного института исследования проблем мира, у Пекина было уже около 600 боеголовок.

Научный сотрудник программы ядерной политики Фонда Карнеги (организация включена Минюстом в список иноагентов) Тун Чжао называл две причины, по которым КНР начала модернизировать свой ядерный арсенал. Это наращивание военного потенциала США, а также нарастающее противостояние между Китаем и западными странами по таким вопросам, как права человека, демократические ценности, верховенство закона и международные нормы.