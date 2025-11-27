Путин сравнил качество европейских и китайских электромобилей

Китай делает электромобили лучше и дешевле, чем Европа. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью главному редактору «Номад ТВ» Наталье Кролевич.

«В том же Китае, в Китайской Народной Республике начали появляться такие товары, которые стали более конкурентноспособными, чем европейские. Последний пример - электромобили», — отметил глава российского государства.

По его словам, европейский автопром же напротив продолжает загибаться. Также Путин сравнил экономику Азии и Европы, заявив, что объем экономики азиатских стран расширяется, а экономика Европы «скукоживается».

Причем проблемы в экономике Европы начались естественным путем и не связаны с ситуацией на Украине, считает президент.

Путин добавил, что после начала конфликта на Украине европейские страны сами начали от отгораживаться от России. Однако, по словам президента, РФ не против, если Европа захочет вернуться к сотрудничеству. Москва готова сотрудничать с каждым государством, подчеркнул российский лидер.

