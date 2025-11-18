На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин считает, что отношения РФ с Китаем находятся в «наилучшем периоде»

Путин: отношения России и Китая переживают наилучший период в своей истории
Александр Казаков/РИА Новости

Отношения между Россией и Китаем переживают наилучший период в своей истории. Об этом на встрече с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном заявил президент РФ Владимир Путин, передает Telegram-канал Кремля.

«Российско-китайские отношения всеобщего партнерства и взаимовлияния, вступившие в новый период, действительно переживают наилучший период в своей истории», — заявил он.

По словам Путина, они выстраиваются на принципах равноправия, взаимных выгодах и поддержке в отношениях. Он отметил, что коренные интересы сторон не направлены против кого бы то ни было.

Российский лидер добавил, что с теплотой вспоминает пребывание в Китае в сентябре и встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава государства в ходе переговоров попросил Цяна передать «большой привет» китайскому лидеру.

Во время беседы китайский представитель передал Путину «сердечный привет» от Си Цзиньпина.

До этого президент России заявил, что диалог между партиями двух стран является важной составляющей отношений. По словам российского лидера, подобный подход позволяет обстоятельно обсуждать актуальные вопросы двусторонней повестки дня, обмениваться опытом в сферах партийного строительства, а также реализовывать важные общественно-политические инициативы.

Ранее в Европе испугались, что сотрудничество России и Китая «зашло далеко».

