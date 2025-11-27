На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал причину проблем в экономике Европы

Путин: проблемы в экономике Европы начались естественным путем
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Проблемы в экономике Европы начались естественным путем. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью главному редактору «Номад ТВ» Наталье Кролевич.

«Все это происходит даже не из-за того, что происходит на украинском направлении, а естественным путем», — сказал глава государства.

Путин добавил, что после начала конфликта на Украине европейские страны сами начали от отгораживаться от России. Однако, по словам президента, РФ не против, если Европа захочет вернуться к сотрудничеству. Москва готова сотрудничать с каждым государством, подчеркнул российский лидер.

22 ноября официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что лидеры европейских стран обязаны возобновить контакты с Путиным для решения актуальных проблем. По его словам, несмотря на все сложности, подобный разговор необходим, и в конечном итоге он состоится.

В октябре телеканал CNN Türk сообщил, что политика санкционного давления на Россию продемонстрировала свою неэффективность. Журналисты отметили, что никто из европейских лидеров не решается признавать это открыто.

Ранее в Кремле рассказали, как РФ будет действовать в ответ на санкции.

