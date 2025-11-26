На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России оценили ситуацию в межнациональной сфере

В России заявили о стабильной ситуации в межнациональной сфере
true
true
true
close
Газета.Ru

Три четверти граждан России положительно оценивают межнациональную ситуацию в стране. Об этом говорится в указе о Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года, который подписал российский президент Владимир Путин.

В документе называется стабильным современное состояние межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации.

«Доля граждан РФ, положительно оценивающих отношения между представителями различных национальностей, в 2024 году по итогам социологических опросов составила 75,1%», — сказано в указе.

Путин подписал этот документ 25 ноября. Он вступает в силу с 1 января следующего года и направлен на координацию деятельности федеральных и региональных органов власти, а также на обеспечение их взаимодействия с институтами гражданского общества.

Основной целью стратегии заявлено укрепление единства многонационального народа России и общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного и языкового многообразия. Ключевыми направлениями стали поддержка русского языка как государствообразующего, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, а также обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия.

Ранее в РФ назвали нелегальную миграцию реальной угрозой нацбезопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами