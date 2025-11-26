В России оценили ситуацию в межнациональной сфере

В России заявили о стабильной ситуации в межнациональной сфере

Три четверти граждан России положительно оценивают межнациональную ситуацию в стране. Об этом говорится в указе о Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года, который подписал российский президент Владимир Путин.

В документе называется стабильным современное состояние межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации.

«Доля граждан РФ, положительно оценивающих отношения между представителями различных национальностей, в 2024 году по итогам социологических опросов составила 75,1%», — сказано в указе.

Путин подписал этот документ 25 ноября. Он вступает в силу с 1 января следующего года и направлен на координацию деятельности федеральных и региональных органов власти, а также на обеспечение их взаимодействия с институтами гражданского общества.

Основной целью стратегии заявлено укрепление единства многонационального народа России и общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного и языкового многообразия. Ключевыми направлениями стали поддержка русского языка как государствообразующего, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, а также обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия.

