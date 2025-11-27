Путин рассказал о встрече спецпредставителей США, Украины и России в ОАЭ

Спецпредставитель США по Украине несколько неожиданно для Москвы появился на встрече представителей спецслужб России и Украины в Абу-Даби. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, трансляцию его выступления ведет пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

По словам политика, встреча состоялась по инициативе Киева. Со стороны России на переговорах присутствовал один из руководителей ФСБ России.

«Вот на эту встречу пришел и представитель администрации США, для нас это было несколько неожиданно, но мы никогда не отказываемся от контактов», — сказал российский лидер.

Представитель США задался вопросом о том, стоит ли ждать следующей недели для продолжения контактов, не будет ли лучше провести встречу в Москве уже на этой неделе, рассказал Путин. Президент отметил, что узнал об этом только тогда, когда самолет приземлился в Бишкеке, куда прибыл с рабочим визитом.

Американские СМИ сообщили, что 25 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры представителей Москвы и Вашингтона, а также Киева, на которых обсуждался обновленный вариант инициативы Трампа по урегулированию украинского конфликта. Однако помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя контакты РФ и США, заявил, что «в Абу-Даби мирный план не обсуждался».

Ранее Путин заявил об ответственности за «сливы» телефонных разговоров.