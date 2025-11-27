На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно об экстрадиции в ФРГ украинца по делу о подрыве «Северных потоков»

DPA: обвиняемого в подрыве Северных потоков украинца экстрадировали в ФРГ
Markus Schreiber/AP

Гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого обвиняют в подрыве «Северных потоков», экстрадировали из Италии в Германию. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

Журналисты выяснили, что в ближайшее время Кузнецова доставят в Карлсруэ, где находится немецкая Генеральная прокуратура.

27 октября Апелляционный суд Болоньи постановил выдать Германии Сергея Кузнецова. По словам его адвоката Николы Канестрини, защита намеревалась обратиться в Кассационный суд для обжалования этого решения.

Кузнецова задержали в августе в Италии по подозрению в причастности к подрывам «Северных потоков». Сам задержанный отрицает свою вину и отказался добровольно вылетать в Германию. Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева, которого также подозревают в подрыве «Северных потоков». Подробнее ― в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинец, обвиняемый в подрыве «Северных потоков», объявил голодовку.

