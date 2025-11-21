На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США назвали Зеленского «хромой уткой»

Politico: коррупционный скандал на Украине превратил Зеленского в хромую утку
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский из-за коррупционного скандала на Украине превратился в «хромую утку». Об этом пишет газета Politico.

«Масштабный коррупционный скандал, разворачивающийся на Украине, нанес серьезный ущерб имиджу страны. Это также серьезно подорвало доверие к президенту Владимиру Зеленскому, превратив его на родине в хромую утку», — говорится в сообщении издания.

В ноябре телеканал CNN сообщал, что президента США Дональда Трампа скоро можно будет называть «хромой уткой» на фоне скандала с финансистом Джеффри Эпштейном и признанием американского лидера невозможности пойти на третий срок.

Кроме того, как писало агентство Bloomberg, Белый дом не хочет допустить, чтобы президента США Дональда Трампа воспринимали «хромой уткой», поэтому глава государства часто шутит над «соперничеством» между госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

Ранее окружение Зеленского отговаривает его от переизбрания на второй срок.

Все новости на тему:
Новости Украины
