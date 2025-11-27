Путин заявил, что изначально США предоставили только список вопросов по Украине

Путин о плане США по Украине: проекта договора не было, был список вопросов

Проектов мирного плана США по урегулированию вооруженного конфликта на Украине не было, был список вопросов, которые предлагалось обсудить. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, трансляцию его выступления ведет пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

По словам президента, российская сторона ознакомилась с изначальным планом президента США Дональда Трампа по Украине.

«Проектов договора не было. Был набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно», — сказал российский лидер.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

23 ноября США и Украина провели в швейцарской Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал, когда прекратятся боевые действия на Украине.