Путин заявил, что изначально США предоставили только список вопросов по Украине

Путин о плане США по Украине: проекта договора не было, был список вопросов
Григорий Сысоев/РИА Новости

Проектов мирного плана США по урегулированию вооруженного конфликта на Украине не было, был список вопросов, которые предлагалось обсудить. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, трансляцию его выступления ведет пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

По словам президента, российская сторона ознакомилась с изначальным планом президента США Дональда Трампа по Украине.

«Проектов договора не было. Был набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно», — сказал российский лидер.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

23 ноября США и Украина провели в швейцарской Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал, когда прекратятся боевые действия на Украине.

