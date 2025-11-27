Путин ответил на вопрос о попадании Лаврова в «опалу» из-за Рубио

Путин: разговоры о том, что Лавров попал в опалу из-за Рубио чушь

Высказывания о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров «попал в опалу» из-за беседы с государственным секретарем США Марко Рубио являются «чушью». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и визита в Киргизию, передает Telegram-канал Кремля.

Так он ответил на вопрос журналиста Life Александра Юнашева о том, почему глава российского МИД на две недели пропал из политического поля, допустив, что это могло произойти из-за беседы главы МИД с Рубио.

Путин иронично спросил корреспондента о том, соскучился ли он по Лаврову, но подчеркнул, что министр «ни в какую опалу не попал».

«У него свой график работы. Он доложил мне, сказал, чем будет заниматься, в какое время он этим занимается. Готовится ко встрече с американскими партнерами», — заявил Путин.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что контакт Лаврова с Рубио по украинскому урегулированию может быть быстро организован, однако на данный момент договоренностей о разговоре министров нет.

22 октября телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Лавров и Рубио провели телефонный разговор, который стал препятствием для мирных усилий президента США Дональда Трампа. Журналисты заявили, что глава российского внешнеполитического ведомства якобы выглядел «напряженным» во время беседы.

