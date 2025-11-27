На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин ответил на вопрос о попадании Лаврова в «опалу» из-за Рубио

Путин: разговоры о том, что Лавров попал в опалу из-за Рубио чушь
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Высказывания о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров «попал в опалу» из-за беседы с государственным секретарем США Марко Рубио являются «чушью». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и визита в Киргизию, передает Telegram-канал Кремля.

Так он ответил на вопрос журналиста Life Александра Юнашева о том, почему глава российского МИД на две недели пропал из политического поля, допустив, что это могло произойти из-за беседы главы МИД с Рубио.

Путин иронично спросил корреспондента о том, соскучился ли он по Лаврову, но подчеркнул, что министр «ни в какую опалу не попал».

«У него свой график работы. Он доложил мне, сказал, чем будет заниматься, в какое время он этим занимается. Готовится ко встрече с американскими партнерами», — заявил Путин.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что контакт Лаврова с Рубио по украинскому урегулированию может быть быстро организован, однако на данный момент договоренностей о разговоре министров нет.

22 октября телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Лавров и Рубио провели телефонный разговор, который стал препятствием для мирных усилий президента США Дональда Трампа. Журналисты заявили, что глава российского внешнеполитического ведомства якобы выглядел «напряженным» во время беседы.

Ранее Путин назвал имена переговорщиков по Украине.

